L' omicidio del 14enne a Roma | fermato un giovane di 24 anni

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E’ un 24enne, originario dell’est Europa, ildai carabinieri per l’di Alexandru Ivan, ilucciso nel parcheggio della stazione della metro C di Pantano la notte di sabato scorso . Il sospettato si è costituito ieri sera in caserma accompagnato dai suoi due avvocati. A seguito dell’interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo. Nelle 48 ore successive all’,...