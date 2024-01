Lombardia | da domani a Cremona attive misure temporanee anti-inquinamento

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Nei comuni della provincia dida, martedì 16 gennaio, saranno attivate leatmosferico. I dati pubblicati oggi da Arpa hanno certificato in questa provincia il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10. Come previsto dalla dGR 1008/2023, sarà attivo, nei comuni con più di 30.000 abit, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel, anche se dotati di fap o aderenti al servizio Move-In. In tutti i comuni della provincia saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impitermici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei ...

Milano , 16 nov. (Adnkronos) - Nell'ambito del percorso di Scioperi nazionali proclamati da Cgil e Uil, anche in Lombardia domani sarà sciopero per ... (liberoquotidiano)

... Utilitalia, Accademia dei Servizi Pubblici, Confservizi, Asvis - Alleanza Italiana per ... intendiamo contribuire a costruire il mondo di, affiancando i giovani amministratori nel ...Le elezioni europee in Italia si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Lo prevede, a quanto si apprende, la bozza di un decreto attesoin Consiglio dei ministri. Gli stessi giorni e orari si applicano in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo, con quelle regionali e con un turno delle ...Domani, martedì 16 gennaio, dalle ore 9.00 davanti a Palazzo Pirelli, via Filzi 22,il N5S sarà al presidio delle persone disabili e/o autosufficienti ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2024 – Domani, martedì 16 gennaio, dalle ore 9.00 davanti a Palazzo Pirelli, via Filzi 22,il Movimento 5 Stelle lombardo sarà al presidio con le famiglie e le a ...