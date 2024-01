L’Olimpia Milano ritrova la Simmenthal per rinverdire il mito delle scarpette rosse

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Se il presente non sta andando come si sperava e allora è meglio rifugiarsi nei ricordi. Non è un’operazione nostalgia, ma ci assomiglia.dopo 50 anni torna ad indossare il marchioche ha scritto la storia del basket italiano negli anni Cinquanta e Sessanta quando nacque il. All’inizio degli anni Settanta il nome, nonostante i Caroselli con Walter Chiari, identificava ormai il basket e non la famosa carne in scatola, tanto che l’azienda fu costretta a lasciare la sponsorizzazione e anel 1973 arrivò l’Innocenti. C’erano ilche era la squadra di basket e lache era la carne in scatola. Ma non bastava ...