Lodi | trovata morta la ristoratrice che rispose ad una recensione difendendo gay e disabili

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – È stato trovato ieri nel fiume Lambro, vicino a un ponte di Sant’Angelogiano, il corpo di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria ‘Le Vignole’, finita al centro di alcune polemiche social per aver segnalato unanegativa sul suo locale. Dalle prime ricostruzioni, ieri la donna sarebbe uscita presto di casa. Il marito, non vedendola rientrare dopo alcune ore, si sarebbe preoccupato e avrebbe chiamato la Polizia. Il corpo di Giovanna Pedretti è stato poi trovato nel fiume nelle prime ore del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco. In attesa di sapere cosa è accaduto, tra le prime ipotesi al vaglio ci sarebbe quella del suicidio. Ma la dinamica è ancora da chiarire. A spingere la donna ad un gesto del genere, potrebbe essere stato l’odio social subito in questi ...