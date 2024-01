Lo stigma della flessibilità | il rompicapo dei dati e le nuove regole per gli influencer

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è uno studio che dice che esistono più di 300 tipologie di lavoro flessibile. L’elenco delle possibili combinazioni su come, quando e dove lavorare è esploso da quando molti di noi sono stati costretti a «fare smart working» da casa durante la pandemia. Ora si può fare una settimana o una giornata corta, iniziare da casa e poi spostarsi in ufficio (o il contrario), si possono contrattare giornate dentro e altre fuori dalle mura aziendali. Ed esistono anche forme diconcordate non sul tempo ma sul luogo di lavoro, il cosiddetto flexplace. Insomma, la scienza del lavoro flessibile ha fatto grandi passi avanti dai tempi del telelavoro. Eppure, una volta finito l’obbligo di stare a casa causa Covid, siamo tornati ai vecchi cari stereotipi su come donne e uomini dovrebbero comportarsi. The Conversation spiega che socialmente ci si aspetta oggi che le donne ...

