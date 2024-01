LIVE – Virtus Bologna-Brindisi 0-2 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 16^ giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro Reggio Emilia e i due KO in Eurolega in settimana, le Vu Nere vogliono ripartire con una vittoria in campionato. Di fronte, l’ultima della classe alla ricerca di punti e di un’altra impresa dopo aver battuto Brescia nella scorsa giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 15 gennaio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE IL...

1 Il LIVE in DIRETTA di Efes-Virtus Bologna , sfida valida per la 21^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta in casa del ... (sportface)

1 Il LIVE in DIRETTA di Efes-Virtus Bologna , sfida valida per la 21^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la sconfitta in casa del ... (sportface)

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - ...B 16.15 Cremonese - Cosenza Parma - Ascoli Venezia - Sampdoria SERIE C 14.00 Alessandria -...Reduce da due successi consecutivi conFrancavilla e Brindisi in trasferta ha ripreso a correre in classifica portandosi a un passo dalla zona playoff . Il Latina ha conseguito invece 0 ...La Virtus Segafredo Bologna chiude il programma del 16° turno, al termine di una settimana che l'ha vista perdere a Reggio Emilia in campionato e e il doppio turno in Eurolega tra Maccabi ...La società del Barcellona Basket, in occasione della gara contro la Virtus Ragusa, in programma mercoledì 17 gennaio al PalAlberti, ha indetto la giornata giallorossa, dedicata a Ruben Miris, super ...