LIVE Musetti-Bonzi 7-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set al tie-break

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.22 Lorenzodunque un lunghissimoset (un’ora e tredici di gioco) al tie-dopo essersi fatto recuperare unda. 7-3 Lungo il rovescio diilset. 6-3 Dritto in rete di, tre set-point. 5-3 Lungo il rovescio di. 4-3 Lungo il dritto di. 4-2 Dritto in rete del carrarino. 4-1 Dritto vincente di. 3-1 Pasticcia con il destro. 3-0 Dritto in rete del francese. 2-0 Lungo il dritto di. 1-0 Dritto lungo linea di ...

Lorenzo Musetti si prepara in vista dell'esordio agli Australian Open 2024. Il tennista toscano se la dovrà vedere contro il francese Benjamin Bonzi in un match non semplice per essere un primo turno. Lorenzo Musetti affronterà Benjamin Bonzi al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale.