LIVE Musetti-Bonzi 7-6 7-6 4-6 6-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | vittoria convincente per iniziare

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIIL VIDEO E LA SINTESI LE DICHIARAZIONI DI04.49 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 04.47 Lorenzosi impone in quattro set in un match da 3 ore e 37 minuti superando 7-6 7-6 4-6 6-2 Benjaminavanzando per la prima volta in carriera al secondo turno degli, dove il carrarino affronterà uno tra il padrone di casa Duckworth e il francese van Assche. LORENZOPASSA IL TURNO! Doppio fallo. 30-40 Lungo lo slice di, match-point ...

AUSTRALIAN OPEN 2024 - Lorenzo Musetti supera Benjamin Bonzi con il punteggio di 76, 76, 46, 62 e per la prima volta in carriera raggiunge il secondo turno all' ...