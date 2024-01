LIVE Musetti-Bonzi 7-6 7-6 4-6 6-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro passa il turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALORENZOIL! Doppio fallo. 30-40 Lungo lo slice di, match-point. 30-30 Dritto in rete di. 30-15 Rovescio in rete del francese. 30-0 Risposta in rete disulla seconda. 15-0 Prima vincente di. 5-2tiene il servizio e si assicura la possibilità di servire per il match. 40-15 Servizio/dritto. 30-15 Buona la prima del. 15-15 Seconda vincente di. 0-15 Smash in rete di. 4-2 Ace diche tiene il servizio. 40-0 Lob a bersaglio del francese. 30-0 Rovescio in rete di ...