LIVE Musetti-Bonzi 7-6 7-6 4-6 2-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | contro break dell’azzurro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Largo il rovescio di, tre palle. 0-30 Dritto vincente di. 0-15 Largo il rovescio di. 2-1tiene il servizio. 40-30 Rovescio in rete di. 30-30 Rovescio in rete di. 30-15 Dritto in rete di. 15-15 Stecca con il rovescio. 15-0 Rovescio in rete di. 1-1! Passante vincente. 40-AD Lungo il rovescio di, palla del. 40-40plasma lo scambio ...

TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI e Bonzi scenderanno in campo ... Lorenzo Musetti si prepara in vista dell'esordio agli Australian Open 2024. Il tennista toscano se la dovrà vedere contro il francese Benjamin Bonzi in un match non semplice per essere un primo turno.