LIVE Musetti-Bonzi 3-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break di Musetti nel primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0sale nel game. 30-0 Smash di. 15-0 Stecca con il dritto. 3-0 Lungo il passante diconsolida ildi vantaggio. 40-30 Buona risposta diche chiude in smash. 40-15lavora bene lo scambio e va a segno con il dritto. 30-15 Smorzata in rete dell’azzurro. 30-0 Seconda robusta di. 15-0 Rovescio in corridoio di. 2-0! Rovescio in corridoio di. 40-AD Sbagliacon il rovescio, TERZA PALLA ...