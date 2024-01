LIVE Cobolli-Jarry 6-4 | 3-6 | 6-3 | 2-6 | 7-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | impresa pazzesca del giovane azzurro | battuto il n 18 del mondo Ora Kotov

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.20 Davvero enorme soddisfazioni per l’Italia fin qui! Ricordiamo che nel tabellone maschile, se escludiamo il doloroso forfait di Berrettini, SINNER, ARNALDI, MUSETTI esono tutti al 2° turno. 05.17 Autenticadel qualificatoche non si è mai dato per vinto, neanche quandoha servito per il match sul 6-5 del 5° set. Una partita che lancia in un’altra dimensione e verso una stagione che potrà portarlo lontano. Intanto, giocherà un secondo turno contro il russo Pavel, non proibitivo.6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 RISPONDE E RACCOGLIE L’ULTIMO ERRORE DIDI ROVESCIO!! 30-40 MERAVIGLIOSA RISPOSTA DI ROVESCIO NEI PIEDI sul ...