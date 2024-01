LIVE Cobolli-Jarry 6-4 | 3-6 | 6-3 | 2-6 | 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | serve per il match il cileno

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Di poco fuori la risposta d’incontro di dritto sulla prima. 0-30 Meravigliosa risposta d’incontro di dritto!! 0-15 Va lungo il dritto di! Benea tenere col dritto. 5-4 Servizio vincente!! Bravo Flavio, comunque vada. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Risposta vincente del n.18 del mondo. 15-0 Si allarga il recupero in back di dritto del. 5-3 Chiude bene a rete con la volèe bassa di dritto. 40-15&volley sulla seconda, sbaglia malamente la risposta di rovescio. 30-15 Passa stavoltacol dritto! 30-0 Gran seconda in kick, poco può l’azzurro. 15-0 Bene in avanzamento con il dritto ...