LIVE Cobolli-Jarry 5-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | cileno al servizio per restare nel 1° set

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Torna la prima. 15-40 Errore dicon il dritto, trattenuto qui l’azzurro. Altra seconda 0-40 SUPER! Ricaccia indietrocon un pallonetto in back di rovescio e con lo slice lo costringe a mettere lungo il dritto! 0-30 Ritmo più alto die dritto largo del, attenzione! 0-15 Bruttissima smorzata dicol dritto. 5-4 Altra prima, ennesimo punto. Aggiorniamo il parziale suldifin qui: 20-2. 40-0 Ace (4°). 30-0 Kick e dritto in contropiede vincente. 15-0 Prima vincente di, che continua a mettere tante prime. 4-4 Prima vincente. 40-30 Super traiettoria carica di dritto di Flavio. Raccoglie il dritto fuori. 40-15 Scambio ad ...