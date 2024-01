LIVE Cobolli-Jarry 1-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | parte avanti l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Sbaglia il rovescio lungolinea. 40-15 Rovescio in rete in palleggio. 40-0 Terza prima, terzo punto per Flavio. 30-0 Ace (1°). 15-0 Prima vincente a uscire. Si! Flavioal servizio contro Nicolas(18), numero 18 del mondo. Palleggio di riscaldamento iniziato. 01.03 Come sempre agli, i giocatori cileni hanno una spinta in più, quella delle tante persone che accorrono a vedere i propri connazionali e spesso si fanno sentire. 00.58 Giocatori a breve in campo.avrà le sue chance, se sarà capace di mettere in campo illlo, e soprattutto la freddezza avuta nel finale di stagione alle NextGen ma soprattutto nei challenger ...