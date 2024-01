LIVE Cobolli-Jarry 0-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | giocatori in campo | tanti cileni sugli spalti

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalleggio di riscaldamento iniziato. 01.03 Come sempre agli, ihanno una spinta in più, quella delle tante persone che accorrono a vedere i propri connazionali e spesso si fanno sentire. 00.58a breve inavrà le sue chance, se sarà capace di mettere inilllo, e soprattutto la freddezza avuta nel finale di stagione alle NextGen ma soprattutto nei challenger asiatici precedenti quell’appuntamento il successo potrebbe non essere precluso. 00.50 Il romano si è brillantemente qualificato sconfiggendo nel tabellone cadetto in ordine Jin, Hassan e Rodriguez Taverna senza perdere neanche un set. 00.40 ...