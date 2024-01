L' interprete de Il Gladiatore sul palco dell' Aristo | la rivelazione sulle sue origini

... aggiunge così un ulteriore sigillo di qualità al suo status di. In quella stessa ... Già in cantiere per lui, tra gli altri, Il2 di Ridley Scott, Merrily We Roll Along (dal ...L'attrice Connie Nielsen ha parlato del film Il2 , la cui produzione è attualmente in corso, anticipando che sarà "uno spettacolo magnifico". L'di Lucilla farà parte del cast del progetto, che avrà al centro Lucio, ...Nell’arena del teatro Ariston arriva Russel Crowe, acclamato interprete del film "il Gladiatore", a più di vent’anni dalla sua prima esibizione al festival che data al 2001 con un’esibizione “insolita ...L'attrice Connie Nielsen ha parlato del film Il Gladiatore 2 sottolineando che il film sarà uno spettacolo magnifico.