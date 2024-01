L’Intelligenza artificiale avrà un impatto sul 60% dei posti di lavoro nei Paesi avanzati Ma più che sostituirli | li integrerà

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 gennaio 2024)trasformerà l’economia globale. In particolare,unsu circa il 40% deidiin tutto il mondo, sostituendone alcuni e integrandone altri. “Siamo sull’orlo di una rivoluzione tecnologica che potrebbe far ripartire la produttività, stimolare la crescita globale e aumentare i redditi in tutto il mondo. Tuttavia, potrebbe anche sostituiredie aggravare la disuguaglianza. Abbiamo bisogno di un attento equilibrio tra le politiche per sfruttarne il potenziale” dichiara il Fondo Monetario Internazionale. La nuova analisi condotta dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale sulla possibile relazione tra Intelligenzasottolinea il ...