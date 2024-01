L’instancabile voglia di vincere di Vero Boquete

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quando Diana Nyad nuotò da Cuba alla Florida in mare aperto per 53 ore di fila, aveva 64 anni. La straordinarietà della sua impresa non sta tanto nell’aver nuotato per 177 km senza gabbia anti-squalo tra le correnti più insidiose al mondo, ma l’averlo fatto, appunto, a sessant’anni compiuti. Prima di quel momento Nyad aveva tentato la traversata altre quattro volte e probabilmente la sua storia non sarebbe circondata dalla stessa meraviglia se fosse riuscita ad arrivare sulle coste della Florida a 20 o 30 anni. Nello sport, le storie più rilevanti hanno spesso a che fare con forti motivazioni e un’attitudine caratteriale fuori dal comune, particolarmente ostinata e difficile da scalfire. È il caso di Diana Nyad, ma è anche quello di Verónica. Due sportive con storie diverse per contenuto e circostanze, accomunate tuttavia da un grande senso di tenacia e ...