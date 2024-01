L’imprevedibile neo presidente di Taiwan

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «Ci congratuliamo con il dottor Lai Ching-te per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di. Ci congratuliamo anche con il popoloese per aver partecipato a elezioni libere ed eque, dimostrando la forza del suo sistema democratico». Firmato, Antony Blinken. Il messaggio del Segretario di Stato degli Stati Uniti può sembrare parte di una normale e innocua prassi diplomatica. Poche ore prima, d’altronde, asi sono svolte le elezioni presidenziali e legislative e ad aver vinto è proprio Lai Ching-te del Partito progressista democratico (DPP). Potrebbe sembrare tutto normale e innocuo, ma come sempre accade quando si tratta di, è in realtà tutto più complesso di così. E il messaggio di Blinken è stato additato dal ministero degli Esteri della Cina come una «grave violazione del principio ...