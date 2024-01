Limiti al trojan | Santalucia Anm | “No ad ulteriori ostacoli alle indagini Via i nomi dei non indagati dai verbali? Misura irragionevole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Siamo consapevoli delle enormi difficoltà di copertura delle sedi, soprattutto in alcune zone e territori, in particolare in quelli del nord Italia, dove noi assistiamo a scoperture del personale amministrativo notevoli in grado ovviamente di incidere sulla efficacia della risposta giudiziale sull’effettività poi alla fin fine della tutela dei diritti del fine ultimo della giurisdizione quindi dell’attività che si svolge all’interno degli uffici giudiziari”. Così Gaetano Campo, capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, nel corso di una conferenza stampa – organizzata daanza Verdi-Sinistra alla Camera dei deputati – sulla carenza del personale amministrativo negli uffici giudiziari. Perché si possono proporre tutte le riforme che si vuole per accelerare la macchina della giustizia, ma se manca il personale per attuarle, è ...