Libere le giornaliste iraniane del caso Mahsa Amini | escono senza velo e scatta la nuova accusa

Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, le reporter che avevano denunciato la morte di Mahsa Amini in Iran , sono state rilasciate dopo 17 mesi di ... (247.libero)

Sono state rilasciate temporaneamente su cauzione domenica 14 gennaio. A meno di 24 ore dalla loro scarcerazione, le autorità iraniane hanno ...Le due, diventate icone della lotta per la libertà di stampa e i diritti delle donne in Iran, sono state indagate perché una voltasi sono tolte il velo, mostrandosi e facendosi ...Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi sono «temporaneamente» libere. Dopo 17 mesi di prigionia nel carcere di Evin, il regime di Teheran le ha rilasciate su cauzione: 100 miliard ...