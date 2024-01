Lexus UX 2024 si aggiorna per potenza e tecnologia

UX, il suv medio del Marchio di lusso di Toyota si aggiorna, diventando più potente e tecnologico. Maggiore brio grazie a un sostanziale aggiornamento del gruppo propulsore e ad altri ...LBX Morizo RR: la nuova concept car svelata al Salone dell'Auto di TokyoIl marchio premium giapponese innova e presenta per la prima volta un'auto di piccole dimensioni - La classe e la qualità rimangono però immutate ...Il nuovo Lexus GX 550 Overtrail JAOS, presentato in anteprima al Tokyo Auto Salon 2024, rappresenta un esempio significativo di come la casa automobilistica nipponica stia espandendo la propria gamma ...