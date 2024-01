L' estremista di destra Ben - Gvir accusa Erdogan di nazismo e invoca il boicottaggio della Turchia

vince l’ultra destra di Geert Wilders . I primi risultati ufficiali delle elezioni politiche in Olanda confermano l’affermazione del Partito per la ... (lanotiziagiornale)

L'die ultra - nazionalista Ben - Gvir ha affermato che la Turchia "agisce come il nazismo" nei confronti di Israele e ha chiesto il boicottaggio nei confronti di Ankara. Il ministro ...... la rivendicazione truculenta contro squadristi assassini , mentre gli uccisi erano ragazzi impegnati anel sociale, nella musica ed in una militanza, ma pacifica; l'efferatezza ...L'estremista di destra e ultra-nazionalista Ben-Gvir ha affermato che la Turchia “agisce come il nazismo” nei confronti di Israele e ha chiesto il boicottaggio nei confronti di Ankara.Roma, 15 gen. (askanews) - Lunghe file di trattori bloccano le strade del centro di Berlino: centinaia di agricoltori sono tornati nella capitale tedesca per protestare contro il taglio dei sussidi ...