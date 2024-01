L' esilio volontario di Elly Schlein fa gola al Pd Si candidi e vada per davvero a Bruxelles

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'auspicio del senatore Verini perchè "non serve stare in Parlamento per fare la leader". Mentre Zampa si aggiunge al malumore delle donne dem: "Una candidatura in ogni circoscrizione sarebbe sbagliata". E c'è chi come Alfieri dice, "decida, non sia una telenovela"