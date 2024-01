L’ereditiera che donerà milioni di euro a sconosciuti | “Devo fare quel di cui non sono capaci i politici” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Una giovane ereditiera austro-tedesca, Marlene Engelhorn, discendente di Friedrich Engelhorn, il fondatore dell'azienda chimica e farmaceutica tedesca Basf, ha deciso di creare un gruppo di cittadini per decidere come donare parte della fortuna avuta in eredità, pari a circa 25di. Engelhorn, che ha 31 anni, ha pertanto inviato a 10.000 persone, selezionate a caso in Austria, una lettera, chiedendo loro di completare un sondaggio. Tra coloro che lo completeranno, lei restringerà poi il campo a 50 persone di diversa estrazione, che secondo lei rappresentano la popolazione austriaca, che poi la aiuteranno a sviluppare idee su come distribuire il denaro. "Ho ereditato una fortuna, e quindi il potere, senza aver fatto nulla per questo", ha detto Engelhorn citata da Bbc News online, aggiungendo che