Legge sul fine vita in Veneto | la Lega è spaccata sul voto Il sottosegretario Ostellari | «Rispetto Zaia | ma non la penso come lui»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «Lo Stato non deve aiutare a morire, ma a vivere nelle migliori condizioni possibili». A dirlo in un’intervista al Mattino di Padova è ilalla Giustizia, il leghista Andrea, alla vigilia delinsul progetto legislativo «Liberi Subito», presentato dall’Associazione Luca Coscioni, sul. Per, che si è detto «contro l’accanimento e contro l’eutanasia», serve un limite. «Altrimenti il rischio – continua – è che in Italia accada quello che sta accadendo in altri Paesi»ad esempio «in Canada – precisa – dove pensano all’eutanasia per tossicodipendenti». Domani, martedì 16 gennaio, i consiglieri regionali sono chiamati a votare un progetto diche regolamenta le procedure e i ...