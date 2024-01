Lega Pro | Marani | “Riforme un tema importante | senza Serie C forte non c’è futuro per il calcio italiano”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il presidente dellaPro Matteo, in occasione del trofeo Maestrelli, afferma: “Lesono uned affascinante perché la riforma deve un po’ disegnare ildei prossimi anni, quindi bisognerà capire chesarà. Deve essere unprima di tutto sostenibile. Lo diciamo tutti ma è fondamentale e necessario e la sostenibilità si ottiene con un principio secondo me saldo, indiscutibile: chi ha di più deve dare a chi ha di meno, perché sennò non ci può essere equità e sostenibilità. Ricordo che in altri paesi, a partire dall’Inghilterra, i diritti della Premier vengono trattati con le altre categorie. Ricordo che il campionato diC ha il 90% di italiani, ha i giovani, ha nella propria pancia ...

Dai pochi metri quadrati di una cameretta di via Viotti 7 – ex via della Palma – a Torino nel 1854, a oltre 2.000 punti vendita in tutta Italia. ... (open.online)

“Se la Lega o il gruppo di Zaia saranno decisivi per l’approvazione della proposta di Legge sul suicidio assistito in Veneto , anche a causa delle ... ()

...un netto rifiuto della propaganda mortifera dei radicali" E' quanto affermano dall'OnlusVita & ... dato che né lané Zaia si sono mai presentati agli elettori sostenendo la deriva eutanasica . ...Anche perché il rischio è che si concretizzi quanto preannunciato da Jacopo Coghe, portavoce diVita. 'Se lao il gruppo di Zaia saranno decisivi per l'approvazione della proposta di legge ...l presidente della Lega Pro Matteo Marani nel corso del Premio Maestrelli si è soffermato sulla crescita di spettatori in Serie C: “Sono numeri ...Nei 19 turni del girone di andata, le presenze negli stadi della Serie C sono aumentate del 40%, passando da 1.059.304 spettatori del 2022-23 agli attuali 1.478.526, così come rilevato dal Centro stud ...