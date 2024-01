L' effetto Carlo Ancelotti su Vinicius Junior e compagnia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024)va capito, quando al termine di una trionfale Supercoppa di Spagna dice “Mi sento tra le nuvole”. Sceneggiatura migliore non poteva esserci: 4-1 al Barcellona, con tripletta del suo pupillo, “il giocatore più determinante al mondo”. Che apre le danze al minuto 7, col numero 7 in onore di Cristiano Ronaldo, esultando come CR7 nello stadio arabo – quello dell’Al-Nassr – dove il portoghese ha piantato le tende del suo buen retiro. Ecco: a ognuno il suo. E Carletto, a 64 anni, dimostra ancora una volta di aver scelto bene. Resistendo alle lusinghe della Nazionale brasiliana per chiudere la carriera a Madrid. “Sarà la mia ultima tappa, spero il più a lungo possibile”, dichiarava l’allenatore a Capodanno, fresco di rinnovo fino al 2026. Tempo due settimane e quelle parole si arricchiscono di ...