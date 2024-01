Le tradizioni non muoiono mai | al limite si modernizzano

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il codice del reticolo è il linguaggio del mondo e parlarlo è cosa sacra. Imitarne la perfezione è facoltà umana, trascurarlo è grave mancanza, contrastarlo è la vera condizione di barbarie nel genere umano. Preparò l’ordito, tenendo i fili bianchi verticali e annodandoli alla base di legno in basso, fino ad avere la traccia su cui iniziare ad intessere. La struttura così in tensione somigliava ad una grande arpa e aspettava solo di essere suonata. Partire da fuori per raggiungere le proprie incertezze interiori, i tentennamenti dell’animo che vorremmo controllare. Proprio per questo Elena decise di ripetere la linearità dello stile di Sisinnia nel lavoro di tessitura: per riportare un po’ di ordine dentro, nelle stanze piene di vento del suo animo. Le sue buone intenzioni vennero del tutto meno e iniziarono a prendere forma, negli intrecci della coperta, segni imprevisti, forme non ...