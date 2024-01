Le teorie del complotto sul caso Moro non sono mai finite

Leggi su facta.news

(Di lunedì 15 gennaio 2024) di Anna Toniolopassati quasi 46 anni dal rapimento di Aldo, politico che fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana (DC) ed ex presidente del partito, e dal suo successivo assassinio, avvenuto il 9 maggio 1978 per mano di un commando delle Brigate rosse (BR), organizzazione terroristica di estrema sinistra attiva in Italia dai primi anni ‘70. Nonostante siano passati più di quattro decenni, su una delle stragi politiche più rilevanti per il nostro Paese continuano a circolaredelche tentano di dare risposte a presunti misteri e vuoti giudiziari collegati al. Non è raro che sui social o su alcuni media nazionali vengano diffuse notizie che riguarderebbero nuove eclatanti rivelazioni o documenti inediti sul rapimento e l’omicidio del leader ...