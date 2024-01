Le scuole libertarie in Italia | dove sono e come funzionano

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quando dobbiamo iscrivere i bambini ed i ragazzi a scuola, la nostra decisione è soggetta ad un’ oculata selezione in base ad una serie di fattori, tra i quali anche il metodo educativo applicato nei singoli istituti. Non esiste solo la scuola tradizione, infatti, ma anchecon metodologie alternative, dalla Montessoriana alla parentale alla libertaria, nelle quali l’insegnamento avviene attraverso una pedagogia peculiare. In questo articolo, cercheremo di far luce sulle, sul loro funzionamento, sutrovarle (anche in), e quali posessere gli aspetti positivi e negativi del metodo. Ma, prima di addentrarsi in cosale, è importante fare una premessa sul perché sempre più ...