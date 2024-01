Le scelte grooming di un uomo dicono molto di lui e dei suoi modelli aspirazionali L' identità conta più dell' estetica | l' igiene quotidiana diventa un rituale di stile e bellezza

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non è solo una questione di fascino: secondo uno studioa Harvard Business School, su 163mila persone in cerca di lavoro, avere la barba nella foto del curriculum avvantaggerebbe molti uomini nella strada verso il successo. Soprattutto nell’ambito di settori come quello informatico. David Beckham va alla sfilataa moglie: a truccarlo ci pensa Harper Seven X ...

Un mood che strizza l'occhio all'originalità e che spinge gli uomini a mettersi in gioco attraversodiindividuali. ITALIA: CORPORATE BEARD Meglio conosciuta come "barba aziendale", ...I modelli delineati sono differenti per stile, forma e lunghezza, ma mai come quest’anno la semplicità riveste un ruolo cruciale ...Che lo zodiaco influenzi, in tutti i sensi, la nostra testa Non è vero, ma ci credo. Almeno per molti di noi. In ogni caso con l'inizio del nuovo anno sale la curiosità di scoprire cosa le stelle abb ...