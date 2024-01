Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 15 gennaio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.

... come hanno fatto notare molti accademici, anche dalledel Guardian , "non ha nemmeno senso ... SuVideo. Manchester by the Sea Kenneth Lonergan 2016 Depressione, senso di colpa, famiglie ...... protezione daweb pericolose quando effettui operazioni bancarie, navighi o fai acquisti ... Comunque per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente. Perciò iscriviti subito ...La strabordante vittoria del Milan sulla Roma e la conseguente debacle di Josè Mourinho la fanno da padrone sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani."Diavolo ci sei" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Milan spacca Roma, scatto Champions dei rossoneri che vincono per 3-1 contro i giallorossi, ...