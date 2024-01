Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dalla campagna elettorale negli Stati Uniti, alla guerra che continua a insanguinare il Medio Oriente, fino alla delicata situazione per l'indipendenza di Taiwan, sono questi i temi di cronaca e politica internazionale di cui parlano. In Italia fa invece discutere maggioranza e opposizione la proposta di Elsa Fornero di introdurre una patrimoniale

