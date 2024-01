Le previsioni meteo per il 16 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata ancora molte nuvole anche basse e compatte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +15°C. Lazio Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge intermittenti sui settori settentrionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ma molte nuvole anche basse e compatte. NAZIONALE AL NORD Nubi basse lungo i settori di pianura al mattino; sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti su tutti i settori. AL CENTRO Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; coperto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi tra ...