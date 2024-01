Le macchie di sangue e non solo | si indaga sulla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il 12 gennaio di una decina di anni faaveva perso il fratello, morto suicida a Sant’Angelo Lodigiano. A due giorni da quel triste anniversario, ladivenuta famosa per un post a favore di gay e disabili in risposta a una recensione che qualcuno avrebbe falsificato, è stata ritrovata senza vita sulle rive del fiume Lambro a Sant’angelo Lodigiano dove abitava con il marito Aniello D’Avino detto Nello e la figlia Fiorina, con i quali gestiva la pizzeria “Le Vignole”. Al momento la pista privilegiata è quella del gesto volontario, ma la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta, senza per ora ipotesi di reato, e il pm Maurizio Romanelli ha disposto l’autopsia sul cadavere59enne, originaria dell’Alta Val Brembana, per chiarire tutti i dubbi. Come si vede dalla telecamere di sorveglianza ...