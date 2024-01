Le indagini della Procura sulla morte di Giovanna Pedretti Selvaggia Lucarelli | “Nessuna gogna mediatica”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ladi Lodi ha aperto un’inchiestadi, la titolare del ristorante “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, finita al centro di un caso mediatico per un botta e risposta social, giudicato falso da alcuni, con un cliente omofobo e infastidito dalle persone con disabilità. Il fascicolo, allo stato, non ha ipotesi di reato, ma è necessario a condurre levolte a capire cosa sia successo alla donna, per la quale non si esclude il suicidio. Laha anche disposto l’autopsia, che è prevista per mercoledì o giovedì all’Istituto di Medicina legale di Pavia, e il sequestro dell’auto, all’interno e all’esternoquale sarebbero state trovate tracce di sangue. Le...