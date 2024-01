Le domande fuorvianti sulla missione lunare Artemis 3 che alimentano il complottismo

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Diversi utenti stanno usando lo screen di un articolo di Fanpage riguardante il possibile slittamento della primaumanaLuna a causa di problemi tecnici legati alla gestione dell’ossigeno nelle tute spaziali, per sostenere che sul nostro satellite naturale gli astronauti delle missioni Apollo non ci sarebbero mai arrivati (alcuni esempi qui, qui, qui e qui). Ma l’articolo scritto egregiamente dalla collega Valeria Aiello non dice niente del genere. Come succede con tutti i mezzi di trasporto, quando se ne producono di nuovi vanno testati pezzo per pezzo, anche in ragione della cambiata sensibilità nei confronti della sicurezza degli astronauti nella nostra epoca. Se le case automobilistiche devono sempre testate la sicurezza delle nuove vetture, questo non significa che il motore a scoppio non è mai esistito. Per chi ha ...