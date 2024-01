Le carriere alias nell’esercito? Il ministro Crosetto | «Lo scopro ora | non sapevo nulla»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Anche l’esercito implementa le? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalla risposta data su X dalGuidoa un utente che pubblicava una comunicazione della direzione nazionale per il personale civile. Con oggetto: “Attivazione e gestione di un’identitàper persone in transizione di genere – Linee guida”. La circolare, spiega il testo, «ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere per i dipendenti dell’Amministrazione della Difesa, al fine di eliminare situazioni di disagio» che riguardano «l’orientamento sessuale». La carriera– o identità– è un protocollo che permette di registrarsi con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se questo è diverso da ...