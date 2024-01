Le carceri italiane vicine al punto di non ritorno Allarme del Garante per la carenza di personale | il sovraffollamento a livelli record e i suicidi in cella

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lesonoaldi non. Quattro persone si sono suicidate nei primi 9 giorni dell’anno, tra il 5 e il 14 gennaio. A queste morti vanno aggiunte le 14 catalogate come morti per cause naturali. Diciotto morti nei primi 14 giorni dell’anno sono il preannuncio di un andamento molto simile a quello del 2022, quando si sono contati 85nel corso dell’anno. La tendenza alsenza battute d’arresto è fenomeno in atto da un anno, con una progressione preoccupante rispetto agli anni precedenti: se alla fine del 2022 la popolazione detenuta era aumentata di circa 2.000 unità rispetto a dicembre del 2021, l’aumento registrato al 30 dicembre 2023 è esattamente del doppio, con circa 4.000 persone detenute in più. L’indice ...

In questi casi, è prevista la detenzione in strutture diverse dalle ordinarie, oppure in un reparto specifico di cui il carcere di Ancona è sprovvisto . Dopo l'incarcerazione, Matteo è stato ......'Strano che nessuno si preoccupi del pozzo senza fondo delle spese per il ripristino delle strutture penitenziarie distrutte e rese inagibili dall'assenza di sicurezza e regole nelle,...