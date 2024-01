Lazza | chi è la nuova fidanzata | flirt con Fedez

(Di lunedì 15 gennaio 2024)avrebbe unafiamma. Stando ad alcuni indizi social, il rapper non sarebbe più fidanzato con Debora Oggioni ma starebbe frequentando un’altra donna. La notizia si dipinge da un ‘rosa shocking’ soprattutto perché lacompagna del cantante sarebbe un vecchiodi. Il secondo classificato della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, starebbe vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. La storia con Debora Oggioni, durata circa tre anni, sarebbe arrivata al capolinea e al suo fianco ci sarebbe unafiamma.. Crediti: Instagram/thelazzinho; Instagram/– velvetgossipSu di lei si accendono i riflettori della cronaca rosa perché, oltre ad essere un ex volto di Uomini e ...

Senza infamia e senza lode Maresca , qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare, non ci sono episodi nelle aree che lo ... (247.libero)

Jacopo Lazza rini, meglio conosciuto come Lazza , ha scalato le classifiche musicali in pochissimo tempo, diventando uno dei volti più influenti del ... (leggo)

Facciamo la conoscenza di Greta Orsingher , presunta nuova fiamma di Lazza L'articolo Chi è Greta Orsingher fidanzata di Lazza ed ex di Fedez? Età ... (novella2000)

Lazza è fidanzato con la ex di Fedez? Da giorni i rumors si fanno insistenti sulla nuova vita sentimentale del cantante di Cenere : ma chi è la ... (donnapop)

... Marra che conduce un talk politico,che conduce Il mercante in fiera al posto di Pino ... Il vittimismo invece è un segno di crisi, la paura del giudizio, l'arma a cui ricorrenon vuole ...approfondimento Sanremo 2024, daad Arisa: gli ospiti in piazza Colombo FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Sanremo,ha presentato più edizioni La classifica dei ...Mentre la cultura pop di destra piange gli insuccessi televisivi e la sinistra ci si arrocca dietro Paola Cortellesi e Zerocalcare, i venerati maestri del rap italiano hanno assalito la nostra Capitol ...Ulteriori ospiti si aggiungono a quelli già annunciati per le esibizioni live sulla nave da crociera ormeggiata lungo la costa di Sanremo.