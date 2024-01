Lazio | Lotito | “Per stadio Flaminio istituito un ufficio in Lega Serie A Supercoppa? Ce la giochiamo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Ho chiesto al sindaco la disponibilità politica ad affrontare questo tema. Abbiamounpreposto dellaCalcio, che porta un progetto di recupero delloperché, così com’è, non è idoneo. Stanno valutando, vediamo cosa produce lo studio di fattibilità, ci sono stati incontri preventivi e sulla base di questo mi pare di capire che non ci sono grandi veti”. Così Claudio, presidente della, a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regionee S.S., siglata in occasione dellaitaliana che si giocherà a Riad, torna a parlare dello. “Laoggi fa una media ...

ROMA - " La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma ? Faremo ricorso . Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico ... (247.libero)

All'iniziativa ha partecipato anche il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito, il quale ha detto che 'questo tipo di considerazioni non c'entrano con un contesto come quello odierno, che ...