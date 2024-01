Lazio | Fabiani | «Non ci priveremo adesso di Felipe Anderson»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato a Il Messaggero del futuro dell’attaccante brasilianoAngelo, direttore sportivo della, ha parlato a Il Messaggero del futuro dell’attaccante brasiliano. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non c’interessa, di sicuro non ce nee la proposta di rinnovo (3,5 milioni l’anno, con opzione sino al 2028) è ancora lì sul tavolo. Noi non dobbiamo più chiamare nessuno e non faremo nessun rilancio».

Continua a tenere banco la questione rinnovo di Felipe Anderson in casa Lazio . Per la società il calciatore rimane a prescindere incedibile... (calciomercato)

ROMA - "Speriamo che non ci rubino l'idea, l'idea è quella di fare un'ottima gara e un buon risultato. É un derby e come tutti i derby fare un ... (247.libero)

... giocata il 17 dicembre sul terreno di casa, aveva visto i ragazzi di coachprevalere per ...B GIRONE 4 Messina Rugby " Benevento Rugby Unione Rugby Capitolina " Rugby Club Lions AltoUs ..., Direttore Sportivo della, ha parlato del momento d'oro della squadra e del rinnovo di Sarri, Kamada e Felipe Anderson Foto di Stefano D'Offizi Momento d'oro per ladi Maurizio ...Rimane in stallo la situazione del rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio. Questa mattina Il Messaggero riporta alcune dicharazioni perentorie in meritor del ds.Rimane sempre in bilico il futuro di Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio tra cinque mesi a giugno e tentato dalla Juventus di Allegri ...