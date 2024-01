“L’autismo può essere ereditario?”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Salve, sono una donna di 36 anni e ho avuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico solo in età adulta. Ora ho un compagno (neurotipico) e stiamo pensando a una gravidanza. Mi stavo chiedendo se ci fosse una qualche ereditarietà nele come dovrei comportarmi a riguardo. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

è applicata anche nei disturbi del Neurosviluppo come, ...'Associazione è composta da un Supervisore Analista del ... e sono aperte a tutti , chiunquepartecipare contattando'...Quando inizierà'era dei demagoghi, dei ciarlatani, una lingua ...sogno comune a danno di quello dell'introversione e dell'. ...(non solo formativa) che non vale solo per i loro studi ma...