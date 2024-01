Lautaro Martinez | Vieri nel mirino | caccia poi al sesto goleador Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Con i diciotto gol segnati fin qui in diciotto presenze,sta vivendo una stagione incredibile. Superato Mauro Icardi nella classifica dei marcatori all time dell’, il capitano nerazzurro punta adesso. E non solo. SCALATA –si sta prendendo l’a suon di gol. Diciotto i centri in diciotto presenze in campionato, un risultato fin qui incredibile e che tanto sta aiutando nella cavalcata nerazzurra in Serie A. Reti che portano il capitano nerazzurro a quota 122 con la maglia nerazzurra, permettendogli così di superare il connazionale Mauro Icardi – oggi al Galatasaray – fermatosi a quota 121. Al momento il Toro è ottavo, ma è questione di tempo prima di scalare un’altra posizione: nelc’è Christian ...