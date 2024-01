L’attacco Pd al Tg1 “grave e pericoloso” | il Cdr difende il lavoro dei colleghi e smaschera i dem

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Pluralismo, imparzialità, correttezza, sono il nostro faro nell’ attività quotidiana e respingiamo ogni ingiustificato attacco alla nostra testata”. Il Comitato di redazione del Tg1, la rappresentanza sindacale interna alla testata, respinge gli attacchi del Pd, arrivati dopo un servizio sulla commemorazione al Verano in ricordo di tutti i patrioti che hanno sacrificato la vita per l’Italia, promossa da Gioventù nazionale. Si è trattato di una celebrazione che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, nella gran parte giovani, e dunque con una sua incontestabile notiziabilità. Non per il Pd, che ha parlato del Tg1 come del “megafono per eccellenza di TeleMeloni”. Il Cdr del Tg1 al Pd: “Giudicare ildei” “La politica non dovrebbe permettersi mai di giudicare il ...