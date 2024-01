Latina | Carabinieri a cavallo “scortano” l’effige di Sant’Antonio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024- Domenica 14 Gennaio 2024 a Rocca Massima contrada Boschetto, una rappresentanza dell'Arma condel 4° Reggimento di Roma scortadiAbate per i festeggiamenti in suo onore e per la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Particolare interesse ha suscitato negli astanti la presenza dei militari ippomontati, che hanno espresso un plauso per la partecipazione.