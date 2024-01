L’ascolto attivo Lettera

Il 21 febbraio,'incontro su 'Strumenti per Città a Emissioni ...sull'Acqua Potabile nell'Ile - de - France e socia di...sull'Acqua Potabile nell'Ile - de - France e socia di. ......prende il via con uno spettacolo che ha già al suo... 'Il velo del silenzio - spiega'autrice e regista Luana Rondinelli - ... di famiglia intesa come accoglienza e progettualità, die ...