L’annuncio di Zelensky | «Prepariamo un vertice per la pace in Svizzera | vorremmo anche la Cina» – Il video

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si terrà inilglobale sullavoluto da Volodymyr. Ad annunciarlo è lo stesso presidente ucraino, che è arrivato oggi nel Paese elvetico e domani parteciperà al Forum economico mondiale di Davos. «Sono grato alla presidente Viola Amherd per aver concordato che i nostri team inizieranno domani un lavoro congiunto sui preparativi per ilglobale sullaa livello di leader», ha scrittosu X al termine del suo incontro con la presidente della. Nelle intenzioni del presidente ucraino, ildovrà «fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato», maaffermare che la«non può che essere giusta» e che il ripristino della forza ...

In particolare uno: "La Cina gioca un ruolo importante nel mondo, quindi vorremmo molto che fosse coinvolta nella nostra formula e nel vertice", ha spiegato, estendendo'invito a "tutti i ......il didietro e preparare'opinione pubblica italiana all'... dopo aver dipinto per due anni'esercito ucraino come ... Il poverosi é ridotto a contare sul sostegno militare dei Paesi ...